Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçlarında

#Çaykur İşçi Alımı#ÇAYKUR Kura Çekimi#Çaykur Kura Sonuçları

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi için sayılı saatler kaldı. ÇAYKUR işçi alımı başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla kura sonuçlarını beklemeye başladılar. İşe girmek isteyen işlemlerini 28 Şubat ve 4 Mart tarihleri aralığında İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya online olarak gerçekleştirdiler. Peki, Çaykur işçi alımı kura çekimi saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanır?

1/3ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır Gözler ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçlarında

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi 29 Mart tarihinde yapılacak. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına işçi alımı yapılacak. İşe alınacak geçici işçiler başvurularını 28 Şubat ve 4 Mart tarihleri aralığında yaptılar. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçlarına göre işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacak. İşte kura saati

2/3ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize  Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

3/3ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır Gözler ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi sonuçlarında

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.’ denildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur İşçi Alımı#ÇAYKUR Kura Çekimi#Çaykur Kura Sonuçları