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ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte ÇAYKUR işçi alımı sürecinin detayları

#ÇAYKUR#ÇAYKUR İşçi Alımı#ÇAYKUR Kura

Geçtiğimiz haftalarda ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 28 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin tamamlanması ardından ÇAYKUR bünyesinde istihdam edilecek işçi alımları kura yöntemiyle yapılacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte ÇAYKUR işçi alımı sürecinin detayları

1/3ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman İşte ÇAYKUR işçi alımı sürecinin detayları

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları için verile süre 4 Mart’ta sona erecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi kura tarihini bekliyor. Çaykur.gov.tr üzerinden yapılan açıklamada “Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.” Denilmişti.

2/3ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman İşte ÇAYKUR işçi alımı sürecinin detayları

Yazılı duyuruda kura tarihi ve saati hakkında da bilgi verilmişti.

3/3ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman İşte ÇAYKUR işçi alımı sürecinin detayları

Kura sürecinin detayları şu ifadelerle paylaşılmıştı; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

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#ÇAYKUR#ÇAYKUR İşçi Alımı#ÇAYKUR Kura