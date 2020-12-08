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Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 16:56 | 

'Çarpıyormuş' gibi yaparak kadınları taciz etti iddiası! Dövülünce 'kafam yerinde değildi' dedi

Bursa'da çarpıyormuş gibi davranıp kadınları taciz ettiği öne sürülen Ali Y. (48), bir genç kızın erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Baygınlık geçiren Ali Y., kendine geldiğinde "Kendimde değildim, yanlış bir şey mi yaptım? Ablam, kardeşlerim hepinizden özür dilerim" dedi. Ali Y. gözaltına alınırken, olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen C.Ö., "Uzun süre takip ettim, 10'dan fazla kadını taciz etti" dedi.

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