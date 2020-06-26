MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇarpıcı Türkiye detayı! Oxford ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı
GeriDünya Çarpıcı Türkiye detayı! Oxford ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 20:48,

Çarpıcı Türkiye detayı! Oxford ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı

Oxford Üniversitesi salgında ikinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı. Oxford'un açıklamasında çarpıcı Türkiye detayı ise büyük dikkat çekti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini aştı.

3
Abone Olgoogle-news

Virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunuyor.

4
Abone Olgoogle-news

Çin, Güney Kore, Almanya gibi kimi ülkelerde virüsün kontrol altına alındığı açıklamaları yapılmış ancak son günlerde yeni vakalar görülmeye başlanmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Bu da koronavirüste ikinci dalganın başlamış olabileceği korkusunu beraberinde getirmişti. Bilindiği gibi dünya ülkeleri teker teker Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye başladı.

6
Abone Olgoogle-news

İngiliz Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşaması olası 10 ülkeyi açıkladı.

7
Abone Olgoogle-news

The Guardian gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi bu araştırma sonucuna 45 ülkeyi kapsayan uzun bir araştırma sonucunda ulaştı.

8
Abone Olgoogle-news

İşte araştırmaya göre Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke...

9
Abone Olgoogle-news

-Almanya -Ukrayna

10
Abone Olgoogle-news

-ABD - İsviçre

11
Abone Olgoogle-news

-Bangladeş -Fransa

12
Abone Olgoogle-news

-İsveç - İran

13
Abone Olgoogle-news

-Endonezya - Suudi Arabistan...

14
Abone Olgoogle-news

Bu 10 ülkeden çoğu Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirleri mayıs ayında gevşetmeye başlamıştı.

15ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI
Abone Olgoogle-news

ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI

Araştırmada Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'nın ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olduğu açıklandı.

16
Abone Olgoogle-news

Ancak yetkililer bu ülkelerin yine de vaka artışlarını gözlemlemesi ve artışı takip ve kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.

17TÜRKİYEDE DURUM
Abone Olgoogle-news

TÜRKİYE'DE DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 53 bin 486 test yapıldı, 1492 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 1386 kişi iyileşti.

18
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10 bin fazla olsa da sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi yazla birlikte tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

19
Abone Olgoogle-news

Koca, yaptığı açıklamada "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur. İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Biz şu an birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz." dedi.

20
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de normalleşme adımları atılmış, sosyal hayata katılım başlamıştı. Ancak sahiller, parklar, kafe ve restoran gibi yerler açılmış olsa da koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

21
Abone Olgoogle-news

Ülkemizde virüsün yayılımını önlemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken bu yasağa uymayanlara da para cezası uygulanıyor.

22
Abone Olgoogle-news

İkinci dalga ithimalinin yüksek olduğu bu 10 ülkede virüsün bulaşıcılığını anlatan 'R katsayısı'nda yükseliş görülüyor.

23
Abone Olgoogle-news

'R' değeri virüs taşıyan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığının hesaplanması için kullanılan değer.

24
Abone Olgoogle-news

Ekonomik açıdan darboğaza düşerek virüs tedbirlerini gevşeten ülkelerde artan vaka sayısının yapılan testlerin artmasından dolayı da yükselmiş olabileceği düşünülüyor.

25
Abone Olgoogle-news

Ancak uzmanlar sadece uygulanan test sayısının değil, test sonucunda pozitif çıkan insan sayısının da yükseldiğini ve bu sebepten gevşemenin yanlış olduğu konusunda uyarıyor.

26
Abone Olgoogle-news

Dünyada en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 462 bin 713 kişide Covid-19 görülürken, salgın nedeniyle 124 bin 282 kişi yaşamını yitirdi.

27
Abone Olgoogle-news

Salgının ilk aylarında çok kayıp veren Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye, virüs bulaşanların sayısı 198 bin 824'e ulaştı. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 75 bin 351'e yükseldi.

28
Abone Olgoogle-news

Ukrayna Hükümeti son olarak ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğunu kaldırdı.

29
Abone Olgoogle-news

İkinci dalga endişesini en çok yaşayan ülkelerden olan İran'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 130'a, vaka sayısı da 215 bin 96'ya çıktı.

30ALMANYADA 700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI
Abone Olgoogle-news

ALMANYA'DA 700 KİŞİLİK BİNA KARANTİNAYA ALINDI!

Araştırmada ikinci dalganın görülebileceği söylenen Almanya'nın Göttingen şehrinde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı 700 kişilik bir bina Covid-19 yüzünden karantinaya alındı.

31
Abone Olgoogle-news

Almanya'da son günlerde vaka sayıları yeniden artışa geçmişti. Ülkede özellikle mezbahalarda çok sayıda Covid-19'lu çalışan tespit edildi.

32
Abone Olgoogle-news

İsveç'te toplam vaka sayısı 64 bine, can kaybı da 5 bin 200'e ulaştı.

33
Abone Olgoogle-news

İsveç hükümeti salgının ilk günlerinden beri koronavirüs tedbirlerini en gevşek uygulayan ve en az kısıtlamada bulunan hükümet olmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi