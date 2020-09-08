Canlı müzik yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı genelge ile 81 ilde önlem alıyor!
Canlı müzik yasaklandı mı sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği son genelgelerin ardından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bazı önlemler alan İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeler ile yeni kısıtlamaların uygulanmasını talep etti. Peki, genelgeler arasında hangi kısıtlamalar yer aldı ve canlı müzik yasaklandı mı? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gündemde yer almaya başlayan canlı müzik yasaklandı mı konusu hakkında bazı bilgiler
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1
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Canlı müzik yasaklandı mı sorusu için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il için gönderdiği genelge içerisinde yer alan canlı müzik detayı, pek çok işletme ve vatandaşın araştırdığı husus oldu. Peki, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre canlı müzik yasaklandı mı? İşte, o detaylar
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CANLI MÜZİK YASAKLANDI MI?
Yayımlanan genelgeye göre;
"Restoran, otel, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak."
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Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Bakanlığımızın ilgili Genelgelerinde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.
Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.