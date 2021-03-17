Çanakkale Türküsü zaferin yıl dönümünde gündemde! İşte Çanakkale Türküsü sözleri
Çanakkale Türküsü sözleri, zaferin 106. yıl dönümde yoğun ilgi görüyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi yurt genelinde kutlanıyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmaya başladılar. İşte hikayesi bir mektuptan kaynak alınan Çanakkale Türküsü’nün sözleri
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Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. yıl dönümü. Her sene bu tarihte Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenleri düzenleniyor. Bu destanın anlatıldığı Çanakkale Türküsü yoğun ilgi görüyor. İşte güftesi anonim olan Çanakkale Türküsü ile ilgili bilgiler
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ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ’NÜN SÖZLERİ
''Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!"
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Türkü’nün güftesi anonimdir. İÜ OMAR'ın Kurucu Müdürü Gönül Paçacı Tunçay, ‘Bugün bu türkü, Kastamonu türküsü olarak biliniyor. Kastamonu Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren illerden biri olduğu için bağlantılandırılmış. Halbuki bunun sebebi, Kastamonulu İhsan Ozanoğlu adlı bir zat. Bu konuyu biraz araştırdım. Bu kişi 1907 doğumlu ve 1981'de ölmüş. Dolayısıyla türkünün oluşmaya başladığı, notaların yazıldığı dönemde kendisi çocuk. Bu türküyü tevarüs eden ilk ağız olamaz. Belli ki harbe gidip dönenler veya destancılar, aşıklar aracılığıyla yayıldı. Ama genelde Kastamonulu İhsan Ozanoğlu'nun kaynak kişi, derleyenin de Ankaralı Muzaffer Sarısözen olduğu belirtiliyor. Günümüzde bilinen, TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığındaki bu varyant.’ değerlendirmesinde bulundu.