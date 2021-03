Çanakkale Türküsü zaferin yıl dönümünde gündemde! İşte Çanakkale Türküsü sözleri

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ’NÜN SÖZLERİ ''Çanakkale içinde aynalı çarşı



Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale içinde bir uzun selvi



Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale içinde bir kırık testi



Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale üstünü duman bürüdü



On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale elinde toplar kuruldu



Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale köprüsü dardır geçilmez



Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale'den çıktım yan basa basa



Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale'den çıktım başım selamet



Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale içinde vurdular beni



Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!



Çanakkale içinde sıra söğütler



Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!"