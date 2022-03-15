Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış tarihini duyurdu

ASYA VE AVRUPA ALTINCI KEZ BİRLEŞECEK

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.