Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, kaç km? İşte açılış detayları

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacak. 3.1 milyar Euro’ya mal olan köprünün geçiş ücreti de bugün belli olacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, ‘* Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız.’ dedi.



