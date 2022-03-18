Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü nerede, kaç km? İşte açılış detayları

Çanakkale Köprüsü’nün açılışı bugün yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. Cumhuriyet’in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacak. 3.1 milyar Euro’ya mal olan köprünün geçiş ücreti de bugün belli olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, ‘* Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız.’ dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak." dedi.
Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır. Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.