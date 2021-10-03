Çalışma hayatım: Ne zaman emekli olurum uygulaması! E-Devlet emeklilik hesaplama ekranı

"Çalışma Hayatım" bütünleşik hizmetinde iş arayan vatandaşlar için "iş arıyorum" modülünün yer aldığını dile getiren Koç, iş arayanların yeni bütünleşik hizmetiyle İŞKUR kayıt bilgilerine kolayca ulaşabileceklerini, iş ilanları ve başvurularını görüp İŞKUR'a aktif kayıtlıysa ilgili ilanlara başvuru yapabileceklerini, kurs/program ilanları ve ön başvuruları ile iş başvurularını sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceklerini anlattı.



Koç, ayrıca yeni bütünleşik hizmet "Çalışma Hayatım" ile tek ekran üzerinden SGK borçlarının ve yapılandırma bilgilerinin görülüp yapılandırılabildiği, MEB, YÖK, öğrenci ve mezuniyet bilgilerinin görüntülendiği ve mesleki yeterlilik belge bilgilerine ulaşıldığını söyledi.