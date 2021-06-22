Burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Covid-19 semptomları değişti mi?.. Korona belirtileri arasında nezle ve boğaz ağrısı var mı.. Delta varyantı nedir?
Burun akıntısıkoronavirüs belirtisi mi sorusu hem mevsim geçişlerinin yaşanması nedeniyle hem de bahar alarjilerinin meydana geldiği bu dönemde vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre koronavirüs belirtilerinde büyük değişiklikler yaşandı.. Özellikle salgının ilk günlerinde en kuvvetli semptomlardan biri olan tat ve doku kaybının yerini başka belirtilerin aldığı açıklandı.. İşte konu hakkında detaylar..
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Burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi sorusu hem mevsim geçişlerinin yaşanması nedeniyle hem de bahar alarjilerinin meydana geldiği bu dönemde vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki burun akıntısı koronavirüs belirtisi mi? Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre koronavirüs belirtilerinde büyük değişiklikler yaşandı.. Özellikle salgının ilk günlerinde en kuvvetli semptomlardan biri olan tat ve doku kaybının yerini başka belirtilerin aldığı açıklandı.. İşte konu hakkında detaylar..
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Son aylarda dünyaya yayılan Hint varyantı pek çok dengeyi değiştirdi. Yeni dönemi mercek altına alan bilim idamları, Kovid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi.
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.
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EN ÇOK GÖRÜLEN BELİRTİLER
Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü..
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
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KOVİD 19 BELİRTİLERİ TIRNAKLARDA GÖRÜLÜR MÜ?
2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor. Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi.
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Kovid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor. Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi
-Bilinç durumunda bozukluk
-Baş ağrısı
-Hapşırma
-Geniz ve burun akıntısı
-İştahsızlık
-Titreme
Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma veya hareket kaybı
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Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.
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Belirtileri neler? Farklılıklar söz konusu mu?
Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor.
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YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI
Başından beri Delta varyantı ‘çift mutasyonlu’ olarak adlandırılıyor. Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Hastalığı atlatanlar bu yeni virüs ile yeniden enfekte olabiliyor. Maalesef aynı durum aşılar için de geçerli. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı.