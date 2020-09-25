Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları bilgisi

Bursluluk sınav sonuçları için artık geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilen bursluluk sınav sonuçları, öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.