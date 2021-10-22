Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS bursu ödeme tarihleri
Bursluluk parasının ne zaman yatacağı merak edilen konulardan biri oldu. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar kazanıp kazanmadıklarını online olarak sorguladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler İOKBS bursu ödeme tarihlerine çevrildi. Konu ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İOKBS kılavuzu içerisinde verildi. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak?
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Bursluluk parası ödeme tarihleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. MEB tarafından yapılan açıklamada ödeme tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada ekim ayına işaret edildi. Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeniyor.
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Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.’ bilgisi yer aldı.