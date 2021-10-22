Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS bursu ödeme tarihleri

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.’ bilgisi yer aldı.