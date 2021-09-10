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Gündem
Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 14:37 | 

Bursa'da eşine dehşeti yaşattı! İfadesi şaşırttı

Bursa'da tartıştığı eşi B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınan, polisin operasyonuyla kurtarılan S.H. (32), yaşadığı korku dolu anları anlattı. B.H.'nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu söyleyen S.H. 'Korkudan odamın kapısını kapattım. Bıçaklayacağı sırada polisler kurtardı. Çok korktum' dedi. Gözaltına alınan B.H. de ifadesinde, 'Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Zihnimi birileri yönlendiriyor. Vücudumda çip var. Sürekli bilinçaltı mesajlar alıyorum, benimle alay eden sesler duyuyorum.' şeklinde konuştu.

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