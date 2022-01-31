Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik kesintisi programını günlük olarak paylaşıyor. Yayınlanan listeye göre, bugün Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.
UEDAŞ elektrik kesintisi programına yönelik yayınladığı yazılı açıklamada "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.