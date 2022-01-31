Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar #15 Bin Öğretmen Ataması
Bakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandıBakan Koca paylaştı... İl il koronavirüs vaka sayıları açıklandı!#Bakan Koca
Minik Asiyeden sevindiren haber Taburcu olduMinik Asiye'den sevindiren haber! Taburcu oldu#Asiye Ateş
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
CNN Türk ekibi ana üsse girdi Sonuncusu mart ayında geliyor İşte Türkiyenin Koca YusufuCNN Türk ekibi ana üsse girdi! Sonuncusu mart ayında geliyor! İşte Türkiye'nin Koca Yusuf'u!#A400M ATLAS
Önce şaka sandı ama... Yıkıldılar Acı haberÖnce şaka sandı ama... Yıkıldılar! Acı haber#Elektrik
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı neden bittiHande Erçel-Kerem Bürsin aşkı neden bitti?#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

#Elektrik Kesintisi#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#UEDAŞ

Bursa'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. UEDAŞ 31 Ocak tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Günlük kesinti programına göre, Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

1/3Bursada elektrikler ne zaman gelecek UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) elektrik kesintisi programını günlük olarak paylaşıyor. Yayınlanan listeye göre, bugün Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

2/3Bursada elektrikler ne zaman gelecek UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

UEDAŞ elektrik kesintisi programına yönelik yayınladığı yazılı açıklamada "Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

3/3Bursada elektrikler ne zaman gelecek UEDAŞ elektrik kesintisi programı (Osmangazi, Yenişehir, İnegöl, Çardak, Kestel, Orhangazi)

 

  • 31 Ocak Pazartesi günü 11:20 - 16:20 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR, İNEGÖL ilçe, ÇARDAK, ÇELTİKÇİ, KARASIL, KOYUNHİSAR, SUNGURPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
  • 31 Ocak Pazartesi günü 17:00 - 18:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, KESTEL ilçe, KARAHIDIRKÖYÜ, İPEKYOLU, ADAKÖY, İSTİKLAL, AĞLAŞAN, SERME, BARAKFAKİH, KAYACIK, NÜZHETİYE, DUDAKLI, NARLIDERE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
  • 31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÜREĞİL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
  • 31 Ocak Pazartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
  • 31 Ocak Pazartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elektrik Kesintisi#Elektrikler Ne Zaman Gelecek#UEDAŞ