Bugün üniversiteler tatil mi, yarım gün mü olacak? 29 Ekim'de üniversitelerde ders var mı? İşte tatil detayları
29 Ekim ve bugün üniversitelerin tatil olup olmadığı, Cumhuriyet Bayramı öncesi gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında ülke genelinde törenler düzenlenecek. Türkiye tarihi için önemli olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu çalışanları izinli olurken okullarda etkinlikler yapılacak. Her yıl Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta büyük bir coşku ile kutlanan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk gelecek. Peki, bugün üniversiteler tatil mi, ders olacak mı? İşte, 29 Ekim'de üniversitelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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28 Ekim'de üniversiteler tatil mi sorusu, öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 29 Ekim ve 28 Ekim tatiline yönelen öğrenciler, hafta sonu ile tatil planlarını şekillendirecekler. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak yer alıyor. Cumhuriyetin 98'nci yılının kutlanacağı bu günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken 28 Ekim tarihinde yarım gün kamu çalışanları izinli sayılacak.
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28 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.
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29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
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C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.