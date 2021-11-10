Bugün sağlık ocağı, hastane ve eczaneler açık mı? 10 Kasım çalışma saatleri hakkında detaylar
Sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin çalışma saatleri araştırılan konulardan biri oldu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının bu sene 83’ncü yıl dönümü. Peki, bugün (10 Kasım’da) sağlık ocağı, hastane ve eczaneler açık mı?
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Bugün sağlık ocağı, hastane ve eczaneler açık olup olmadığı merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu sene de büyük bir heyecanla karşılandı. Vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anıyorlar. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kurumların çalışma saatlerinde bir değişiklik olmuyor. İşte detaylar
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BUGÜN SAĞLIK OCAĞI, HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?
Bugün sağlık ocaklarının yerini alan aile sağlığı merkezleri, hastane ve eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kurumlar her zamanki saatlerinde çalışmaya devam edecekler.
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Aile sağlığı merkezleri her gün saat genellikle 08:00- 08:30’dan itibaren hizmet vermeye başlıyorlar.