Bugün sağlık ocağı, hastane ve eczaneler açık mı? 10 Kasım çalışma saatleri hakkında detaylar

Bugün sağlık ocağı, hastane ve eczaneler açık olup olmadığı merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu sene de büyük bir heyecanla karşılandı. Vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anıyorlar. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kurumların çalışma saatlerinde bir değişiklik olmuyor. İşte detaylar