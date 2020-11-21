Bugün restoranlar, lokantalar açık mı? Restoran ve lokanta çalışma saatleri
Restoranlar ve lokantalar için çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla belirli koşullara tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında gün içerisinde belirli saatlerde paket servis yapabilecek olan restoranlar, yine belirli saatler içerisinde gel al imkanını müşterilerine sunabilecek. Peki, bugün restoranlar, lokantalar açık mı? İşte, restoran ve lokanta çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Restoranların çalışma saatleri ve açık olup olmayacağı zaman dilimleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Peki, bakanlığın belirttiği dilime göre restoranlar ve lokantalar açık mı kapalı mı olacak? İşte, lokanta ve restoranların çalışma saatleri ve paket servis detayları hakkında bazı bilgiler
2
Abone Ol
RESTORANLAR VE LOKANTALAR AÇIK MI?
Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
3
Abone Ol
İl ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirler arası kara yolları kenarında bulunan ve şehirler arası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.