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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Eskişehir, Ankara, Rize, Trabzon'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller ve ilçeler valilikler tarafından açıklanıyor

#Kar Ne Zaman Yağacak#İstanbul Kar#Kar Yağışı

Okulların durumu soğuk hava şartları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Kar yağışının şiddetini arttırması sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre bugün İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuk hava şartları ve kar yağışı nedeniyle pazartesi günü birçok ile eğitim öğretime ara verilirken gözler kar uyarılarının yapıldığı İstanbul, Bolu, Artvin, Eskişehir, Ankara, Rize, Trabzon'un valiliklerine çevriliyor. Peki, bugün okullar hangi illerde tatil? İşte, 18 Ocak kar tatili haberleri ve Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmeler.

1/8BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ Eskişehir, Ankara, Rize, Trabzonda okullar tatil mi Kar tatili olan iller ve ilçeler valilikler tarafından açıklanıyor

Yurdun birçok noktasında etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ardından birçok ilden kar yağışı ve tatil haberleri gelmeye başladı. İlk karın aralık ayında düştüğü İstanbul için de yeni bir kar uyarısı geldi. Kar yağışı haberleri tatil sorularını da beraberinde getirdi. Rize, Trabzon, Artvin, Bolu, Gaziantep gibi illerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

2/8BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ Eskişehir, Ankara, Rize, Trabzonda okullar tatil mi Kar tatili olan iller ve ilçeler valilikler tarafından açıklanıyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda bugün öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir. Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak, yoğun bir yağış olmayacak ve çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 derece, bugün akşam 2 derece" mesajını paylaştı.

3/8OKULLAR TATİL Mİ

OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Rize, Artvin, Bolu ve Hakkari'de tüm okullarda, Kastamonu'da ise il merkezi ve 13 ilçede eğitim - öğretime bugün ara verildi.

Bolu'da kar yağışı nedeniyle bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle bugün bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe bugün engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

4/8GAZİANTEPTE EĞİTİME ARA

GAZİANTEP'TE EĞİTİME ARA

Gaziantep'te, bugün sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını duyuran Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer veridi:

"Meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep’te yoğun kar yağışı beklenmektedir. Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır."

5/8ARTVİNDE KAR TATİLİ UZADI

ARTVİN'DE KAR TATİLİ UZADI

ARTVİN’de, kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

6/8ADIYAMANDA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

ADIYAMAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Adıyaman'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salı günü meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, Adıyaman il genelinde ilçelerimiz dahil taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Taşıma kapsamı dışında kalan eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ise bugünkü hava koşulları çerçevesinde değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır.”

7/8RİZENİN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

RİZE'NİN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Bugün genelinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen Rize’nin bugün 7 ilçesinde eğitim öğretime verilen ara devam edecek.

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

8/8TRABZONDA KAR TATİLİ

TRABZON'DA KAR TATİLİ

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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#Kar Ne Zaman Yağacak#İstanbul Kar#Kar Yağışı