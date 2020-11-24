Bugün Öğretmenler Günü mü? Öğretmenler Günü ne zaman? İşte tarihi

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de ise 24 Kasım 1928 tarihinde, Millet Mekteplerinin açılışı ve Büyük Önder Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.