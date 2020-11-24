Bugün Öğretmenler Günü mü? Öğretmenler Günü ne zaman? İşte tarihi
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Öğretmenler Günü’nün tarihi bir kez daha gündeme geldi. Net tarihi merak eden vatandaşlar, ‘Bugün Öğretmenler Günü mü? Öğretmenler Günü ne zaman? ‘ sorusuna yanıt arıyor. Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün de minnetle anıldığı Öğretmenler Günü, her yıl Türkiye’nin dört bir yanında hatırlatılıyor. İşte Öğretmenler Günü’nün tarihi…
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1
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Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de ise 24 Kasım 1928 tarihinde, Millet Mekteplerinin açılışı ve Büyük Önder Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım Günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
2
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Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakârlık, yenilik ve sabır isteyen saygın mesleklerin başında gelir. Öğretmenler, her zaman ve her şartlar altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir rol üstlenen toplum rehberidir.
3
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Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
4
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Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, denizaltında bir ahtapot, yazı tahtası önünde balıklara ders anlatıyor. Logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin haberler görülüyor.
"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.