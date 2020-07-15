Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz 2020 Noterlerin çalışma saatleri

Noterler 15 Temmuz Çarşamba günü açık mı sorusu, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Alım satım ve tasdik gibi işlemler için önemli bir kurum olan noterler, 15 Temmuz Çarşamba günü nöbetçi noter hizmeti verip vermedikleri ile merak ediliyor. Peki, Noterler 15 Temmuz Çarşamba günü açık mı? İşte, nöbetçi noterler hakkında merak edilen bazı bilgiler



NÖBETÇİ NOTERLER 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIK MI?



15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek. Dolayısıyla noterlerde işlemi olan vatandaşlar, 16 Temmuz tarihini bekleyecek.



Hafta sonu verilmekte olan nöbetçi noterlik hizmetiyle ilgili ise Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;



"​Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir."