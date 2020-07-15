Bugün noterler açık mı? 15 Temmuz 2020 Noterlerin çalışma saatleri
Noterler açık mı sorusu, araba ve ev alım satımı ya da tasdik işlemleri bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla noterlerin açık olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden noterlerin çalışma saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, 15 Temmuz 2020 tarihinde noterler açık mı ve hizmet veriyor mu? İşte, bugün noterler açık mı sorusuna yönelik bazı bilgiler
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Noterler 15 Temmuz Çarşamba günü açık mı sorusu, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Alım satım ve tasdik gibi işlemler için önemli bir kurum olan noterler, 15 Temmuz Çarşamba günü nöbetçi noter hizmeti verip vermedikleri ile merak ediliyor. Peki, Noterler 15 Temmuz Çarşamba günü açık mı? İşte, nöbetçi noterler hakkında merak edilen bazı bilgiler
NÖBETÇİ NOTERLER 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIK MI?
15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek. Dolayısıyla noterlerde işlemi olan vatandaşlar, 16 Temmuz tarihini bekleyecek.
Hafta sonu verilmekte olan nöbetçi noterlik hizmetiyle ilgili ise Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;
"Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir."
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.
Noterlikler dört sınıfa ayrılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.
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Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.
Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.
Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.