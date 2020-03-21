Bugün Miraç kandili.. 2020 en güzel, en anlamlı ve resimli miraç kandili mesajları
Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Müslümanlar Miraç gecesi ellerini semaya açıp Allah'a dualar edecek ve çeşitli ibadetler yapacak. Miraç Kandili mesajları ise her yıl olduğu gibi bu yılda vazgeçilmezler arasında olacak. Rahmet, bereket ve mağfiretin kullarına bol bol ihsan edileceği gece olan Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve kandil mesajı paylaşımlarıyla geçiyor. Üç ayların mübarek kandillerin den biri olan Miraç Kandilini sevdikleriniz ile paylaşın. İşte paylaşabileceğiniz en anlamlı ve en güzel kandil mesajları....
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Bugün Miraç kandili ülkemizde ve dünyada etkisini gösteren corona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerden ötürü bu yıl kandil ibadetlerinin tümü evde gerçekleştirilecek.
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Müslüman alemi için önemi büyük olan miraç kandilinde insanlar sevdiklerine, yakınlarına ve akrabalarına kandil mesajları ile ulaşıp bu güzel gecede dualarını iletiyorlar. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, anlamlı ve resimli kandil mesajları
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Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri de teker teker idrak edilmeye başladı. 2020’nin ilk kandili olan Berat Kandili’ni 25 Şubat’ta geride bırakan Müslümanlar, yılın ikinci kandili için bekleyişini sürdürüyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Mirac Kandili 2020 yılında 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor... İşte en güzel miraç kandili mesajları
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Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
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Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun…
Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
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Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
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-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
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"Bir insanın hayatta olabileceği en güzel yer, bir duanın içinde yer almaktır'' demiş Şems. En güzel, en kalpten duaların içerisinde yer alabilmek ümidiyle.. Miraç kandilimiz mübarek olsun.. Miraç; Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed(s.a.v)’in şahsında tevhit,kulluk,sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlerin önüne açılan bir hakikat kapısıdır. Miraç Kandili mübarek olsun.Bu mübarek gecenin İslam Dünyası’na ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
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Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun. Toprağın bir karış altında, hiçbir dünya otoritesinin temin edemeyeceği bir eşitlik vardır. Kandiliniz mübarek olsun.
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Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, Dualarınız kabul olsun. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve sizlerin Miraç Kandili Mübarek olsun. Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin büyüsüne kapılmanız dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Miraç Gecesi mesajı
Yayınladığı Miraç Gecesi mesajında, İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam’ın insan hayatına verdiği öneme işaret ederek, koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirlere uymanın herkesin en temel görevi olduğunu belirtti
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Değerli Kardeşlerim,
Bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesini idrak edeceğiz inşallah. İçinde birçok hikmeti barındıran Miraç, Allah’ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Peygamberimize gösterildiği derinlikli, mucizevî ve hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahî bir armağandır. Nitekim Risalet’in Mekke döneminde, Peygamberimizle birlikte ilk Müslümanların içinde bulundukları son derece çetin, sıkıntılı ve hüzünlü bir zamanda Allah’ın bir lütfu olarak gerçekleşen Miraç mucizesi, Resulüllah ve mümin gönüller için büyük bir teselli ve ilahî bir destek olmuştur.
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Peygamber Efendimizin şahsında tecelli eden Miracın tüm müminler nezdindeki karşılığı namazdır. Zira Miraç mucizesinin en önemli sonuçlarından biri olan günde beş vakit namaz, ruhumuzu daraltan dünyevî ve süflî arzulardan arınarak ulvî duygulara yükselmenin yegâne yoludur. Namaz, fiziki âlemin sınırlarını aşarak Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır.
Kısacası Miraç, Allah’a iman emniyetinde huzurlu bir gönül, Resulüllah’a sadakat çizgisinde dosdoğru bir hayat ve namaza muhabbet neşesinde aydınlık bir geleceğin müjdesidir. O halde sınırlı ömrümüzün önemli duraklarından biri olan Miraç Gecesi’nde Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimiz (sav)’e olan sadakatimizi, namaza olan muhabbetimizi daha da pekiştirmeliyiz. Diğer yandan bu gece, bize, Miracın mabedi olan Mescid-i Aksa’nın onurunu koruma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bugün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs, mazlum ve mahzun durumdadır. Mescid-i Aksa’yı Peygamberlerin bir emaneti ve kadim medeniyetimizin mirası olarak sahiplenmeden ve özgürlüğüne kavuşturmadan miracın bize yüklediği sorumluluktan kurtulamayız. Miracın mabedini, işgal ve zulümden kurtarmanın yolu ise, ümmet birliğimizi örseleyen her türlü eylem ve söylemden uzaklaşarak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmekten geçmektedir. Bize düşen, bu uğurda kuşanacağımız azim, irade ve gayretle İslam ümmetinin yeniden yükselişine umut olmaktır. Bu mübarek gece vesileyle milletimize hatırlatmak istediğim bir diğer husus ise, küresel bir tehlikeye dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğidir. Zira temizliği imanın yarısı sayan dinimiz, insan hayatını ve sağlığını her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu sebeple devletimizin yetkili organlarının ilân ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz bu imtihan günlerinde teenniyle hareket ederek ellerimizi Yüce Rabbimizin engin merhametine açıp başta milletimiz olmak üzere İslam âlemi ve tüm insanlık için sabırla ve namazla O’ndan yardım istemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyevî her zorluğun ve sıkıntının anahtarı Rabbimizin kudret elindedir. Hiç şüphesiz “Allah, en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor; bu mübarek gecenin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.