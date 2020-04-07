Sosyal medyada paylaşılan kandil mesajları ve dilekleri ardından 2020 kandil günleri gündeme geldi. Yılın ilk kandili olan Regaip kandili şubat, İslam inancında Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesini hatırlatan Miraç kandili ise mart ayından idrak edilmişti. Bu yılın son kandili olan Mevlid kandili ise ekim ayına denk geliyor. Peki, bugün kandil mi, bugün ne kandili?
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1
Müslümanlar 2020'nin üçüncü kandilini idrak ediliyor. Bu yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili mart ayında idrak edilmişti. Sıra Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nde. Müslümanlar, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Berat kandilini kutlayacak. Korona virüsü önlemleri kapsamında ibadetler evde gerçekleşecek.
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BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.
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KANDİLLERİN ÖNEMİ
Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.
Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâkapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davetetmektedir.
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2020'DE GERİYE KALAN DİNİ GÜNLER
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 24 Nisan günü başlayan oruç 23 Mayıs günü son bulacak. 24 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. 2020'nin son kandili Mevlid Kandili ise 2020'de idrak edilecek.