Bugün kamu kurumları açık mı? 30 Ağustos devlet daireleri çalışıyor mu?
Devlet daireleri bugün açık mı sorusu ile işlemlerini yapmak üzere kamu kurumlarına gidip gidemeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Pek çok işlemin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz eden devlet daireleri, 30 Ağustos 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta devlet daireleri çalışıyor mu? İşte, kamu kurumları açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Devlet daireleri 30 Ağustos 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde pek çok kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan devlet daireleri bugün açık mı sorusu, işlemleri için harekete geçmeden önce bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki 30 Ağustos Pazartesi, yani bugün devlet daireleri açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Devlet daireleri, 30 Ağustos 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 31 Ağustos Salı günü itibariyle normal akışını sürdürecek.
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PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 30 Ağustos Salı günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın ilk iş günü olan 30 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.
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30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.
Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri: 1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir. 3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır. 4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. 5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir. b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri: 1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 2) Mülki idare amiri beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder. 3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 4) Tören geçişi mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır. 5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. 6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.