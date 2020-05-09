Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu

İstisna tutulan yerler İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetleri için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri kurumlar kısıtlama hükümlerinden istisna tutulacak.