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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:51,

Bugün eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu

Sokağa çıkma yasağında çalışma durumu merak edilen yerlerden biri de eczaneler oldu. İlaç veya maske gibi çeşitli ihtiyaçlarını hafta sonu karşılayacak olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genelgesini inceleyerek marketlerin çalışma durumu konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

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Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde yasağın uygulanacağı cumartesi-pazar günleri açık olacak kurumu ve kuruluşlara da yer verildi. Peki, sokağa çıkma yasağının ilk günü eczaneler açık olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genelgesine göre eczanelerin çalışma durumu

2ECZANELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK MI
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ECZANELER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar arasında bulunan eczaneler yasak boyunca açık olacak.

3İstisna tutulan yerler
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İstisna tutulan yerler

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetleri için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri kurumlar kısıtlama hükümlerinden istisna tutulacak.

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