Bugün Dünya Su Günü | Sosyal medyada Dünya Su Günü mesajları…
Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Yaşam kaynağı suyun önemi ve kullanımı ile ilgili detaylara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, Dünya Su Günü mesajlarını sosyal medya üzerinden dile getiriyor. 2 Mart 1993’ten bu yana kutlanan Dünya Su Günü’nün 2020 yılının teması ise ‘Su ve İklim Değişikliği’ olarak belirlendi. İşte Dünya Su Günü’nün tarihi ve sosyal medyada yayılan Dünya Su Günü mesajları…
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etti.
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İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.
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DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI
Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.
Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.
Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.
Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.
Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!
Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.
Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!
Bugün 22 Mart, Dünya Su Günü Kutlu Olsun. Sular boşa akmasın geleceğimiz kurumasın. İleride küresel ısınmayla birlikte sorun yaşamak istemiyorsak kullandığımız suları tasarruf ederek kullanmalı su kaynaklarımızı kimyasal maddelerle kirletmemeliyiz.
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Yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, geleceğimizi koruyalım.
Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.
Dünyada 844 milyon insanın suya erişimi yok! İçme suyuna erişim zorlaşırken, kaçaklar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kayıpları da yaşanmaktadır. İçme suyunun kaynaktan musluğa güvenli ve verimli tedarikini iyileştirmede önemli rol oynuyoruz.
Doğru tercihlerle suyu ve geleceği korumak sizin elinizde. Dünya Su Günü kutlu olsun.Kaynaklarımızı koruyalım, dünyamıza sahip çıkalım!
Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız... Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.
22 Mart Dünya Su Gününüz Kutlu Olsun Damlacık Tükenen temiz su kaynaklarına dem vurmak için birleşmiş milletler tarafından 1993’den beri her sene tüm Dünyada kutlanıyor.
Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız. 22 Mart dünya su günü kutlu olsun.
Dünyanın suya en çok ihtiyaç duyduğu “bugün”, hiçbir canlı sudan mahrum kalmasın.Hem kendimiz, hem de geleceğimiz için; Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan SU'yu daha dikkatli kullanmalıyız.