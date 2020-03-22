Bugün Dünya Su Günü | Sosyal medyada Dünya Su Günü mesajları…

Yaşamın devamı için gerekli en temel ihtiyacımız olan su kaynaklarımızı tasarruflu kullanalım, geleceğimizi koruyalım.



Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alan çölleşiyor. Akarsular göller ve su kaynaklarımız kirleniyor. Önümüzdeki yüzyılın en büyük sorunu su olacak. Su hayattır, hayatımıza sahip çıkalım. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun.



Dünyada 844 milyon insanın suya erişimi yok! İçme suyuna erişim zorlaşırken, kaçaklar ve eskiyen altyapı nedeniyle su kayıpları da yaşanmaktadır. İçme suyunun kaynaktan musluğa güvenli ve verimli tedarikini iyileştirmede önemli rol oynuyoruz.



Doğru tercihlerle suyu ve geleceği korumak sizin elinizde. Dünya Su Günü kutlu olsun.Kaynaklarımızı koruyalım, dünyamıza sahip çıkalım!



Geleceğimiz için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız... Su Hakkı, vazgeçilmez bir yaşam hakkıdır ve bütün canlıların suya erişim hakkının dokunulmaz insan haklarından sayılması gerekmektedir.



22 Mart Dünya Su Gününüz Kutlu Olsun Damlacık Tükenen temiz su kaynaklarına dem vurmak için birleşmiş milletler tarafından 1993’den beri her sene tüm Dünyada kutlanıyor.



Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynaklarımızı israf etmemeli, su tasarrufu ile doğayı korumalıyız. 22 Mart dünya su günü kutlu olsun.



Dünyanın suya en çok ihtiyaç duyduğu “bugün”, hiçbir canlı sudan mahrum kalmasın.Hem kendimiz, hem de geleceğimiz için; Hayatımızın anlamı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan SU'yu daha dikkatli kullanmalıyız.