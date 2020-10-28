Bankalar saat kaça kadar açık? EFT ne zaman hesaba geçer? 28 Ekim banka çalışma saatleri

Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim 2020 Perşembe ise tam gün resmi tatil olacak. Bu nedenle bankalar, 28 Ekim’de öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Peki, bugün bankalar saat kaça kadar açık? EFT ne zaman hesaba geçer?