Bankalar saat kaça kadar açık? EFT ne zaman hesaba geçer? 28 Ekim banka çalışma saatleri
Bankaların saat kaça kadar açık olduğu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Çeşitli işlemleri için banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, 28 Ekim tarihli banka çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bankalar saat kaça kadar açık? EFT ne zaman hesaba geçer? 28 Ekim banka çalışma saatleri
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1
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Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün, 29 Ekim 2020 Perşembe ise tam gün resmi tatil olacak. Bu nedenle bankalar, 28 Ekim’de öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Peki, bugün bankalar saat kaça kadar açık? EFT ne zaman hesaba geçer?
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Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Bu nedenle bankalar, bugün saat 13.00’e kadar açık olacak.
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EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Bankaların çalışma süreleri ile paralel olarak yapılabilecek olan EFT işlemleri de saat 13.00'a kadar yapılabilecek. Saat 13.00’den sonra yapılan EFT, 30 Ekim’de hesaplara geçecek.