Bugün (31 Aralık) bankalar açık mı? Bankaların öğle arası saatleri
Bu yılın son günü olan 31 Aralık Cuma gününe denk geldi. Yılın son günü olan31 Aralık'ta mesaisi merak edilen kurumlardan biri de devlet ve özel bankalar oldu. Banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, "bankalar bugün açık mı, 31 Aralık'ta hizmet veriyorlar mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların 31 Aralık mesaisi...
Yılbaşı heyecanının katlanarak attığı 31 Aralık bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Bankalar 31 Aralık'ta öğle araları hariç hizmet vermeye devam edecekler. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.