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Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 10:18 | 

Bugün (31 Aralık) bankalar açık mı? Bankaların öğle arası saatleri

Bu yılın son günü olan 31 Aralık Cuma gününe denk geldi. Yılın son günü olan31 Aralık'ta mesaisi merak edilen kurumlardan biri de devlet ve özel bankalar oldu. Banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, "bankalar bugün açık mı, 31 Aralık'ta hizmet veriyorlar mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların 31 Aralık mesaisi...

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1
Yılbaşı heyecanının katlanarak attığı 31 Aralık bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Bankalar 31 Aralık'ta öğle araları hariç hizmet vermeye devam edecekler. Bankaların öğle arası bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. ancak genel olarak bütün bankalar 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğle arası vermektedir.
2
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
3
Her yıl 1 Ocak günü resmi tatil oluyor ve bankalar kapalı oluyor. 31 Aralık’ta ise bankalar açık olacak. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.
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