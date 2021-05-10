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Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 09:05 | 

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bugün (10 Mayıs) resmi tatil mi? 9 günlük tatilin detayları

Bayram haftasına girildi. Nisan ayında başlayan Ramazan ayı, bu hafta 3 günlük bayramla uğurlanacak. Bazı çalışanlar Ramazan Bayramı öncesini kapsayan sürecin de dahil edilmesiyle 9 gün tatil yapacak. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Peki, bugün (10 Mayıs) resmi tatil mi? İşte 9 günlük tatilin detayları

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9 günlük bayram tatili haberleri ardından gözler bir kez daha Ramazan Bayramı ve tatil takvimine çevrildi. Bu yılın takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe'ye denk geliyor ancak bazı çalışanlar 10-11-12 Mayıs'ta da tatil yapacak. Peki, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden kimler faydalanacak?

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Ramazan Bayramı’nın ne zaman idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. 9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

GÜN GÜN BAYRAM TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili yazı gönderildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

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Yazıda, şunlar kaydedildi: "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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