Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bugün (10 Mayıs) resmi tatil mi? 9 günlük tatilin detayları

9 günlük bayram tatili haberleri ardından gözler bir kez daha Ramazan Bayramı ve tatil takvimine çevrildi. Bu yılın takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe'ye denk geliyor ancak bazı çalışanlar 10-11-12 Mayıs'ta da tatil yapacak. Peki, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden kimler faydalanacak?