Bugün (10 Kasım) okullar var m, okullar tatil mi? 10 Kasım online eğitim devam edecek
Bugün okullar var mı? 10 Kasım’da okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. 0 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anma etkinlikleri gerçekleşiyor. TRT EBA TV’de canlı ders üzerinden eğitime devam eden öğrenciler okulların durumuna odaklandı. TRT EBA TV ders programı içerisinde, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ özel yayını münasebetiyle TRT-EBA kanallarında yayınlanacak dersler, yarım saat ötenelerek başlanacaktır.’ açıklaması yer aldı. İşte, okulların durumuyla ilgili ayrıntılar.
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10 Kasım için geri sayım başladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82’nci yıl dönümünde anılacak. Peki yarın okullar tatil mi? İşte konu hakkında detaylar
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10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatiller içerisinde yer almadığından dolayı tatil değildir. Yani her yıl 10 Kasım’da okullar tatil olmuyor. TRT EBA TV ders programı içerisinde, ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ özel yayını münasebetiyle TRT-EBA kanallarında yayınlanacak dersler, yarım saat ötenelerek başlanacaktır.’ açıklaması yer aldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Vefatının yıl dönümünde vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenliyorlar.
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2021 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER
Yılbaşı tatili: 1 gün süreli bir tatil olan yılbaşı tatili, 1 Ocak günü verilmektedir.
23 Nisan tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 23 Nisan, 2021 yılında cuma gününe gelmektedir.
1 Mayıs tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 1 Mayıs, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.
19 Mayıs: 1 gün süreli bir tatil olan 19 Mayıs, 2021 yılında salı gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı, 1 gün arefe 3 gün ise bayram olmak üzere 4 günlük bir tatili kapsamaktadır. Ramazan Bayramı 23 Mayıs arefe, 24, 25, 26 Mayıs ise bayram günleri olmak üzere 4 günlük bir tatil kapsamaktadır.
15 Temmuz: 1 günlük bir resmi tatil olan 15 Temmuz, 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Kurban bayramı: 1 günü arefe olmak üzere 4 günlük bir tatil olan Kurban bayramı, 2021 yılında 3 gün ya da, arefe tatil verildiği takdirde 5 gün olarak verilecektir. 2021 yılında Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Tatilin son tarihi ise 3 Ağustos Pazartesi günüdür.
30 Ağustos: Zafer Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. 30 Ağustos, 2021 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.
Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. Bayram 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.