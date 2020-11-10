Bugün (10 Kasım) okullar var m, okullar tatil mi? 10 Kasım online eğitim devam edecek

2021 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER Yılbaşı tatili: 1 gün süreli bir tatil olan yılbaşı tatili, 1 Ocak günü verilmektedir.



23 Nisan tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 23 Nisan, 2021 yılında cuma gününe gelmektedir.



1 Mayıs tatili: 1 gün süreli bir tatil olan 1 Mayıs, 2021 yılında Cuma gününe denk gelmektedir.



19 Mayıs: 1 gün süreli bir tatil olan 19 Mayıs, 2021 yılında salı gününe denk gelmektedir.



Ramazan Bayramı: Ramazan Bayramı, 1 gün arefe 3 gün ise bayram olmak üzere 4 günlük bir tatili kapsamaktadır. Ramazan Bayramı 23 Mayıs arefe, 24, 25, 26 Mayıs ise bayram günleri olmak üzere 4 günlük bir tatil kapsamaktadır.



15 Temmuz: 1 günlük bir resmi tatil olan 15 Temmuz, 2021 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir.



Kurban bayramı: 1 günü arefe olmak üzere 4 günlük bir tatil olan Kurban bayramı, 2021 yılında 3 gün ya da, arefe tatil verildiği takdirde 5 gün olarak verilecektir. 2021 yılında Kurban bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Tatilin son tarihi ise 3 Ağustos Pazartesi günüdür.



30 Ağustos: Zafer Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. 30 Ağustos, 2021 yılında Pazar gününe denk gelmektedir.



Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 günlük bir resmi tatildir. Bayram 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir.