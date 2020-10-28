Üniversitelerin açılışında son durum: Üniversiteler açılır mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin açılışında son durum Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kademeli olarak açılmaya başlamasıyla bir kez daha gündeme geldi. Üniversite eğitimlerine nasıl devam edeceklerini merak eden binlerce üniversite öğrencisi, üniversitelerin açılıp açılmayacağı sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, bu sene üniversiteler açılır mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?
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Ekim ayının son günlerinde üniversitelerin açılışıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Eğitimlerini uzaktan sürdüren üniversite öğrencileri, bir yandan da üniversitelerin açılışıyla ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte üniversitelerle ilgili yapılan açıklamalar…
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CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin açılma durumuyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu.
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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
5N1K’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bakan Koca “üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.” demişti.