Mustafa KIRLAK- Selman KUTLU/İKİZCE (Ordu), (DHA)-
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 07:32 |
Bu mahallede oturanlar bir adımla şehir değiştiriyor!
Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahallelerini evler arasından geçen 'dar yol' ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen, yarısı Ordu, diğer yarısı ise Samsun’a ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.