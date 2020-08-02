Bu kampta ateşi kadın yakar çadırı kadın kurar

Balkan kampta geçen bir günü şu sözlerle özetliyor: “Öncelikle daha evvel kamp deneyimi olmamış kadın arkadaşlarımıza temel kampçılık eğitimi veriyoruz; çadır nasıl kurulur, neye göre seçilir, uyku tulumu nasıl kullanılır gibi. Çadırlarını kurmalarında yardım ediyoruz, birlikte yemek yapıyoruz bir yandan birbirimizi tanıyoruz, herkesin bir arada olduğu zaman ateş başında ya da ışıklarımızdan faydalanarak birbirimizi tanımaya yönelik oyunlar oynuyoruz. Kadınların hayattaki deneyimleri, yaptıkları şeyler hakkında muhabbet ediyoruz, kadın-erkek eşitliği düzeyinde kadınların neler yapabilecekleri, nasıl hayaller kurdukları, öz güvenlerinin nasıl oluşabileceği konusunda muhabbet ediyoruz. Aslında erkeklerin yaptıkları bir çok şeyin kadınların da yapabileceğini vurguluyoruz. Dayanışma içinde geçen, aynı zamanda doğada huzurla nefes alabildiğimiz, doğanın bize sunduklarını nasıl koruyabileceğimizi öğrendiğimiz bir kamp etkinliği sunuyoruz.”