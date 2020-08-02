Ankara’da, ‘Doğadaki Ailem’ sloganıyla yola çıkan ve kadın gezginlerin sayısını arttırmayı amaçlayan doğa tutkunu bir grup kadın, ‘Kafilem’ adlı kamp grubu kurdu. Kafilem’in kurucusu Menar Balkan, “Kapımız erkeklere de açık ama bu kampta ateşi kadın yakar, çadırı kadın kurar” diyor.
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‘Kamp yapmak erkek işidir’ algısını yıkan kadınlar, bir yandan Türkiye’nin birçok yerinde kamp düzenlerken diğer yandan da doğa koşullarıyla mücadele ediyor.
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‘Kafilem’ grubu, kampçılık eğitimlerinin yanı sıra tanışma ve kaynaşma etkinlikleri düzenliyor; doğa yürüyüşleri ve çeşitli etkinliklerle de doğal yaşamı koruyarak keyifli vakit geçiriyor.
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Hürriyet Ankara’ya konuşan Kafilem’in kurucusu Menar Balkan, Türkiye’de tüm kadınlara örnek olmayı hedefledikleri kamp gruplarıyla ilgili şunları söylüyor:“Kafilem, Ankara sınırlarını aşarak daha fazla yeri görüp, gezmek için kuruldu. Kampçılık, kadınların yapamayacağı bir iş gibi görülüyor. Bu algıyı kırmış olduk. Ekibe katılan kadınların daha özgüvenli olduklarını fark ettik. “Biz, doktorların önerilerine uyarak izole bir tatil yapabiliyoruz. Bizim koronavirüse yakalanma olasılığımız kapalı ortamdakilere göre oldukça düşük. Erkeklere kapımız kapalı değil ama burada kamp ateşini kadınlar yakar, çadırı da kadınlar kurar. Kampçılık erkek işi değil insan işi.
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Menar Balkan, kadın kampçıların ilk başlarda en çok odun kırmakta zorlandıklarını ancak deneyim kazandıkça bu sorunu da çözdüklerini anlattı. Balkan, diğer bir zorluklarının ise ‘otostop çekmek’ olduğunu belirterek, “Toplu olarak otostop çekmeye başladık. Sorun yaşamıyoruz” dedi.
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Kafilem üyeleri şu sıralar Kelebekler Vadisi’nde doğanın tadını çıkarıyor.
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Balkan kampta geçen bir günü şu sözlerle özetliyor: “Öncelikle daha evvel kamp deneyimi olmamış kadın arkadaşlarımıza temel kampçılık eğitimi veriyoruz; çadır nasıl kurulur, neye göre seçilir, uyku tulumu nasıl kullanılır gibi. Çadırlarını kurmalarında yardım ediyoruz, birlikte yemek yapıyoruz bir yandan birbirimizi tanıyoruz, herkesin bir arada olduğu zaman ateş başında ya da ışıklarımızdan faydalanarak birbirimizi tanımaya yönelik oyunlar oynuyoruz. Kadınların hayattaki deneyimleri, yaptıkları şeyler hakkında muhabbet ediyoruz, kadın-erkek eşitliği düzeyinde kadınların neler yapabilecekleri, nasıl hayaller kurdukları, öz güvenlerinin nasıl oluşabileceği konusunda muhabbet ediyoruz. Aslında erkeklerin yaptıkları bir çok şeyin kadınların da yapabileceğini vurguluyoruz. Dayanışma içinde geçen, aynı zamanda doğada huzurla nefes alabildiğimiz, doğanın bize sunduklarını nasıl koruyabileceğimizi öğrendiğimiz bir kamp etkinliği sunuyoruz.”