Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? 17-18 Nisan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son Kabine Toplantısı ile yeniden şekillendi. "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştıracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde uygulanan kısıtlamanın saat 19.00'da başlayacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise kısıtlamanın hafta sonları cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi. Milyonların gözü şimdi, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? sorusunun yanıtında. İşte 17-18 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve kısıtlama saatleri.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detaylarına gözler çevrildi. Artan vakaların ardından tüm Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Ramazan ayında alınan yeni tedbirlere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde tüm illerde uygulanacak. Turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar için de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı. Karara göre kısıtlama cuma günleri saat 19.00'da başlayacak. Buna göre 16 Nisan Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 19.00'da uygulanacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. " ifadesini kullandı.
Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanacak.
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AÇIK OLAN YERLER
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
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Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.