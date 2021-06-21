Bu hafta sonu (pazar günü) yasak var mı? 26-27 Haziran cumartesi/pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Açıklama geldi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Koronavirüs mücadelesinde alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz tarihini işaret göstererek, "Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." dedi. Diğer yandan alınan karara göre, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona erecek. Milyonları ilgilendiren açıklamanın ardından tüm gözler 26-27 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine çevrildi. Bir süredir yalnızca pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı genelgesinde netleşecek. işte, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. Bu bilgilere göre bu hafta sonu pazar günü yasağın devam etmesi bekleniyor.
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HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, bu hafta sonunda da pazar günü sokağa çıkma yasağının devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak olan genelgede detayların netleşmesi ön görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:
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"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."