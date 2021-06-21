Bu hafta sonu (pazar günü) yasak var mı? 26-27 Haziran cumartesi/pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Açıklama geldi

HAFTA SONU YASAK VAR MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, bu hafta sonunda da pazar günü sokağa çıkma yasağının devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak olan genelgede detayların netleşmesi ön görülüyor.