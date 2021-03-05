Bu hafta sonu (6-7 Mart) Cumartesi ve Pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, fırın açık olacak mı? İşte iş yerlerinin çalışma saatleri
Koronavirüs salgınında ülkemizde yerinde karar dönemi başlatıldı. İllerin risk durumuna göre uygulanan yeni önlemler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Vatandaşlar bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri işletmelerin açık olup, olmayacağını merak ediyorlar. İşte konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelge
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Bakanlığımız 81 il valiliğine İş Yerlerinin Çalışma Saatleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.
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Bakanlığımız 81 il valiliğine İş Yerlerinin Çalışma Saatleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.
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Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.
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Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
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Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.