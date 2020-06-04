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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 18:25,

Bu hafta sonu (6-7 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı!

'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, salgında ikinci dalga beklenmediğini söyledi. Basın mensuplarının sorusu üzerine 1 Haziran tarihi itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiğini hatırlatan Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir." dedi. İşte, detaylar.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamasının 6-7 Haziran'da uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hafta sonu için sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir düşünce olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz

2SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCADAN AÇIKLAMA
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklama yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir.

3HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Bakanlar Kurulu'nda çıkacak kararlardan birinin bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu olması bekleniyordu. Alınacak olan bazı kararlar için büyük önem taşıyan kabine toplantısı için 4 Haziran Perşembe günü işaret edilmişti.

Bazı kaynaklarda toplantının gelecek haftaya ertelendiği bilgisine yer verildi. Detayların ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiği zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.

4KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK
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KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurulun yüz yüze toplanması bekleniyor.

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Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.

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Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, 3 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 52 bin 305 olurken, 867 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 609'a yükseldi. Bugün 931 kişi iyileşti.

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