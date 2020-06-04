Bu hafta sonu (6-7 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklama yaptı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;



Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir.