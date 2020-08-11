DHA
Bu görüntüler infial yarattı... ABD polisinden engelli çocuğa ters kelepçe!
ABD'de yaşanan polis şiddetiyle ilgili tartışmalar son bulmuyor. Son olarak ülkede 8 yaşındaki engelli bir çocuğa polis tarafından ters kelepçe takılmasının görüntüleri infial yarattı...
ABD, bu görüntülerle çalkalanıyor. Küçücük bir çocuğa uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ülkede infial yarattı...
ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.
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