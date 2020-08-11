Bu görüntüler infial yarattı... ABD polisinden engelli çocuğa ters kelepçe!

AİLEDEN POLİSE DAVA Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.