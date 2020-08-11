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Hürriyet
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 12:22,

Bu görüntüler infial yarattı... ABD polisinden engelli çocuğa ters kelepçe!

ABD'de yaşanan polis şiddetiyle ilgili tartışmalar son bulmuyor. Son olarak ülkede 8 yaşındaki engelli bir çocuğa polis tarafından ters kelepçe takılmasının görüntüleri infial yarattı...

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ABD, bu görüntülerle çalkalanıyor. Küçücük bir çocuğa uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ülkede infial yarattı...

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ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

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ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

4AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ
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AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti.

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Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda ABD’de büyük tepkilere neden oldu.

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2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

7AİLEDEN POLİSE DAVA
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AİLEDEN POLİSE DAVA

Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.

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