Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Covid-19 protestosu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protestoya katıldı. Protestodaki bir detay dünyada manşet oldu
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.
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Korona virüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da korona virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.
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Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.
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Askeri müdahale çağrısı
Orduyu korona virüs pandemisine karşı alınan önlemlere karşı müdahale etmeye çağıran yaklaşık 600 protestocu, Ordu Karargahının önünde toplanarak ülkede karantina önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale talebinde bulundu.
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Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro, "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın" ifadelerini kullandı.
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"Ülken için savaşmalısın" diyen Bolsonaro, "Demokrasiyi ve bizim için en değerli olanı, özgürlüğümüzü garanti edebilmemiz için gerekli olanı yapmak için başkanınıza güvenin" şeklinde konuştu.
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı.
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Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada protestocuları eleştirerek, "30 yıllık demokrasiden sonra askeri rejimin geri dönüşü için gösteriler görmek korkutucu" ifadelerini kullandı.
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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654’e yükseldi.
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Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.
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Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
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Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini geçti.
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Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 4 bin 939 kişinin hayatına mal olan virüs, 101 bin 100 kişide görüldü.
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Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı Brezilya, 2 bin 462 ölüm ve 38 bin 654 vaka sayısıyla "bölgede Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.
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Bölge ülkelerindeki Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:
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Ekvador 474 / 9 bin 468, Şili 133 / 10 bin 88, Peru 400 / 15 bin 628, Kolombiya 179 / 3 bin 792, Arjantin 132 / 2 bin 839
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Uruguay 10 / 517, Bolivya 32 / 520, Venezuela 9 / 256, Paraguay 8 / 206, Meksika 650 / 7 bin 497, Panama 120 / 4 bin 273,
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Dominik Cumhuriyeti 226 / 4 bin 680, Küba 34 / 1035, Kosta Rika 5 / 660, Honduras 46 / 472, Guatemala 7 / 257, El Salvador 7 / 201, Haiti 3 / 47 ve Nikaragua 2 / 10.