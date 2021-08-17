Nursima ÖZONUR- Fatih POYRAZ- Burak TEKİN/ KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 - 11:56 |
Bozkut'ta panik anlarını anlattı: Hala inanamıyorum
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda oturan üniversite öğrencisi Özcan Acar (21), sel sırasında binanın sallandığını fark edince 13 kişiyi dışarı çıkmaya ikna edip, kurtulmalarını sağladı. Özcan sel anlarını anlatırken, 'Çok kötüydü. Birinci kattaki evin balkonundan atladık. Su seviyesi göğsümüze geliyordu. Kimimiz kumlara girdik. Genç olanlar uzun mesafe atlayabildi. Yan binaya geçip oradan üç kişinin attığı ip ile kurtulduk. Hayatta olduğumuza hala inanamıyorum' ifadelerini kullandı.