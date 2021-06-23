Son dakika... Bond formunu bu diyete borçlu

PAZARTESİ SEBZE, CUMA ET Daniel Craig’in beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Waterson, oyuncunun pazartesi günleri sebze ağırlıklı bir mönüyle beslenirken, salı günleri pesketaryen, çarşamba günleri beyaz et, perşembe günleri vejeteryan ve cuma günleri ise kırmızı ete dayanan bir diyet uyguladığını açıkladı.