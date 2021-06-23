Son dakika... Bond formunu bu diyete borçlu

Beyazperdede uzun yıllardır James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig’in formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı. Craig, her gün yaptığı 30 dakikalık egzersizlerin yanı sıra haftanın her günü farklı bir diyet programı uyguluyor.
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James Bond serisinin son beş filminde “007” karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig’in kişisel antrenörü Simon Waterson, yeni kitabıyla ilgili verdiği röportajda, ünlü oyuncuyla formunu koruması için neler yaptıklarına dair ayrıntıları paylaştı.
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Waterson, 53 yaşındaki oyuncunun her gün 30 dakikalık egzersizlerini yapmadan önce kahvaltıda kimçi, zerdeçal ve sade kahve ile beslendiğini aktardı.
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PAZARTESİ SEBZE, CUMA ET
Daniel Craig’in beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Waterson, oyuncunun pazartesi günleri sebze ağırlıklı bir mönüyle beslenirken, salı günleri pesketaryen, çarşamba günleri beyaz et, perşembe günleri vejeteryan ve cuma günleri ise kırmızı ete dayanan bir diyet uyguladığını açıkladı.
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Craig için “Amacım onu gezegendeki en fit 50 yaşındaki kişi yapmaktı” diyen Waterson, “Sanırım bunu başardık” ifadelerini kullandı.
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Waterson, yıldız oyuncunun egzersizleriyle ilgili de bilgiler aktardı.
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Güce dayalı birçok hareketin yanı sıra günde 30-40 dakika kadar esneme ve kas aktivasyonu üzerine çalıştıklarını söyleyen Waterson, vücut yağını düşük tutmaya çalıştıklarını belirtti.