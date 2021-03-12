Bolu'da lav gölünün soğumasıyla oluşan bazalt sütunlar tespit edildi
Bolu'nun Seben ilçesinde lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek asırlar boyu soğuması sonucu oluşan yüzlerce "bazalt sütuna" rastlandı. İlçeye bağlı, Kızık Yaylası ve Taşlıyayla sınırları içinde yer alan, Bolu-Kıbrıscık karayolu üzerinde yerkabuğunun çatlaklarından sızan magmanın topografik yapının uygun olduğu yerde lav gölü oluşturarak asırlık bir sürede soğuması ile oluştuğu tahmin edilen bazalt sütunları, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi.