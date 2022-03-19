Bolu Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol durumunda son durum!

-Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasındaki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde üç günden beri aralıksız yağan kar nedeniyle yolun, kamyonlara ve zincirsiz araçlara kapatıldığı bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, karayolları ekiplerinin aralıksız kar kürüme ve tuzlama yaptığı yolda, zaman zaman tipi nedeniyle aksaklıklar olsa da yolun sürekli trafiğe açık olduğu belirtildi. Kocacayla'da ağır vasıtalara ve zincirsiz araçlara geçit verilmiyor. İnegöl ve Domaniç jandarma ekipleri, dağın her iki tarafında nöbet tutarak, araçları tek tek kontrol edip zincirsiz araçlara ve ağır vasıtalara geçit vermiyor.