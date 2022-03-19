Bolu Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol durumunda son durum!

Trafiğe kapatılan yollar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından cuma günü başlayan kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Son gelen bilgilere göre Antalya-Konya karayolu yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Yoğun kar ve tipiden dolayı Kars-Iğdır kara yolunda ulaşım durdu. Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kaza nedeniyle ise İstanbul İstikametinde trafik tamamen kapatıldı. Çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine sevk edilirken, ekiplerin yol çalışmaları devam ediyor.
Bolu Valisi Ahmet Ümit kazada 6 TIR, 2 otobüs, geri kalanı küçük araçlar olmak üzere 18 aracın çarpıştığını açıkladı. Vali Ümit, İstanbul istikametine giden araçların TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildiğini, tüneli ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
-Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde araçlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirlerarası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti ulaşıma kapandı.
-Yoğun kar ve tipiden dolayı Kars-Iğdır kara yolu ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan karayolunda araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır karayolu Kars çıkışında bulunan trafik noktasında trafik ekipleri araçların yolu kullanmasına izin vermiyor. Yaklaşık 5 saattir kontrol noktasında bekleyen sürücüler, yolun biran evvel ulaşıma açılmasını bekliyor.
-Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasındaki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde üç günden beri aralıksız yağan kar nedeniyle yolun, kamyonlara ve zincirsiz araçlara kapatıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, karayolları ekiplerinin aralıksız kar kürüme ve tuzlama yaptığı yolda, zaman zaman tipi nedeniyle aksaklıklar olsa da yolun sürekli trafiğe açık olduğu belirtildi. Kocacayla'da ağır vasıtalara ve zincirsiz araçlara geçit verilmiyor. İnegöl ve Domaniç jandarma ekipleri, dağın her iki tarafında nöbet tutarak, araçları tek tek kontrol edip zincirsiz araçlara ve ağır vasıtalara geçit vermiyor.