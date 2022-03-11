BOLU DAĞI YOL DURUMU: 11 Mart Hangi yollar trafiğe kapatıldı? Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart kapalı yol sorgulama

Bolu Dağı yol durumu, trafiğe çıkacak olan sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü yollarda zaman zaman trafik durduruldu. Son yapılan açıklamaya göre de Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. İstanbul ve diğer bölgelerde hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor.