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BOLU DAĞI YOL DURUMU: 11 Mart Hangi yollar trafiğe kapatıldı? Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart kapalı yol sorgulama

#Bolu Dağı#Kara Yolları Genel Müdürlüğü#Kar Yağışı

Trafiğe kapatılan yollar Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde trafiği olumsuz etkilerken bazı yollar trafiğe kapatıldı. 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından ulaşım durdu. Kar yağışının etkisi altında kalan Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönünde de son durum belli oldu. Yola çıkacak olan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart trafiğe kapalı yollar listesini paylaştı. Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı? Bolu Dağı'nda trafikte son durum ne? İşte, trafiğe kapatılan yolların listesi ve sorgulama ekranı.

1/5BOLU DAĞI YOL DURUMU: 11 Mart Hangi yollar trafiğe kapatıldı Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart kapalı yol sorgulama

Bolu Dağı yol durumu, trafiğe çıkacak olan sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü yollarda zaman zaman trafik durduruldu. Son yapılan açıklamaya göre de Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. İstanbul ve diğer bölgelerde hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor.

2/5BOLU DAĞINDA SON DURUM

BOLU DAĞI'NDA SON DURUM

Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 Karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 Karayolu Elmalık mevkiilerinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini yada yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

3/5HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şu şekilde:

* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

4/5BOLU DAĞI YOL DURUMU: 11 Mart Hangi yollar trafiğe kapatıldı Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart kapalı yol sorgulama

* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

5/5BOLU DAĞI YOL DURUMU: 11 Mart Hangi yollar trafiğe kapatıldı Karayolları Genel Müdürlüğü 11 Mart kapalı yol sorgulama

* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı. Liste saat 09:34 itibari ile düzenlenmiştir. Güncel açıklamaları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

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#Bolu Dağı#Kara Yolları Genel Müdürlüğü#Kar Yağışı