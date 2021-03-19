Bizlere miras bırakılan toprakları var gücümüzle koruyacağız

İTALYA: İtalya’nın başkenti Roma’daki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir, diplomatlar ve büyükelçilik yetkilileri katıldı. Etkinlikte, Çanakkale şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yazılı olduğu anıta kırmızı karanfiller bırakan Büyükelçi Esenli, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart dolayısıyla burada bir araya gelmekten gurur duyduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı imkâna rağmen bu töreni yapabiliyor olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi: “Bildiğiniz gibi Çanakkale Zaferi sadece ülkemizin kurtuluşu yolunda yedi düvele karşı verdiği bir mücadele değil, ayrıca birçok ülkeye de örnek teşkil etmiş esin kaynağı olmuş, çok önemli bir mücadele olarak hafızalarda yerini almıştır. Bugün bize önemli gururu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve bu mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan diğer şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun.”