Biz sorduk kombi uzmanları yanıtladı! 5 adımda tasarruf

ODA TASARIMA DA DİKKAT

Tasarruf için odanın şekline dikkat etmeli mi?



Doğalgaz tasarrufu yapmanın en önemli adımlarından biri de yalıtımdır. Bina yalıtımı olan evler daha çabuk ısınmakta ve sıcaklığı daha uzun süre korumaktadır. Bu noktada cam ve kapılara da önemli görev düşmektedir. Isı muhafazasının daha iyi sağlanması için kapı kenarları ve cam kenarları sünger ya da fitil ile kaplanmalıdır. Ayrıca peteklerin konumu da göz ardı edilmemelidir. Peteklerin önü perde, koltuk, masa, çiçek gibi ev eşyalarıyla kapatılmamalıdır. Çünkü önü açık olan peteklerden gelen sıcaklık daha rahat yayılacak ve mekânı daha çabuk ısıtacaktır.