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Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 07:00 | 

Biz sorduk kombi uzmanları yanıtladı! 5 adımda tasarruf

Kış soğuklarının kendisini iyice hissettirmesiyle bütçelerdeki en önemli gider kalemi ısınma oldu. Uzmanlar ise alınacak bazı küçük önlemlerle yüksek faturaları azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte 5 soruda tasarrufun püf noktaları...

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1GECELERİ KAPATMA, KIS

GECELERİ KAPATMA, KIS

Kombiyi geceleri kapatmalı mı?

Doğru bilinen yanlışlardan biri de kombileri gece kapatmanın tasarruf sağlayacağı. Oysa bu tamamen yanlış. Çünkü gece kombi kapatıldığında evin tüm duvarları soğur. Sabah ise gece boyu soğuyan mekânı ısıtabilmek için kombinin derecesi artırılır. Böylece kombi normalden 2 kat daha fazla çalışır. Enerji tüketimi artar. Gece yapılan tasarrufun bir anlamı kalmaz. Doğru olan ise geceleri kombiyi kısmaktır.
22-3 SAAT İÇİN GAZI KESME

2-3 SAAT İÇİN GAZI KESME

Evden çıkarken kombi kapatılmalı mı?

Temel kural şu: Kombinin ayarlarıyla sık sık oynamak enerji tüketimini artıracak dolayısıyla faturaları da şişirecektir. Bir gün sıcak bir gün soğuk geçen günlerde kombi ayarları aç-kapa yapılmamalı. Kombi, belli bir seviyede devamlı çalışmaya bırakılmalıdır. Evden çıkarken ise dışarıda geçirilecek zaman göz önünde bulundurulmalıdır. 1 günden fazla evde olunmayacaksa kombi kapatılabilir. Ancak 2-3 saatlik süreçler için kombinin kapatılması yanlıştır. Tekrar eve dönüldüğünde kombinizin aynı randımana ulaşması için daha fazla enerji harcayacağını unutmamanız gerekir.
3PERİYODİK BAKIMI YAPTIR

PERİYODİK BAKIMI YAPTIR

Kombi bakımı yaptırmanın tasarrufa etkisi var mı?

Kombilerin düzenli bakımı, radyatörlerin bir uzman tarafından temizliği, tesisatların yıllık olarak gözden geçirilmesi hem faturalara hem konfora direkt yansımaktadır. Düzenli kontrolleri yapılmayan kombi ve doğalgaz tesisatının randımanı da düşer. Bu da daha çok enerjiden daha az verim almanıza neden olur.
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Periyodik bakımlar ise enerji verimliliğini artırır. Bu noktada enerji tüketimi azalırken, kombiden beklenen fayda yükselir. Ancak ısınma tesisatının sadece kombiyle bitmediğini uzantısında peteklerin olduğunu da unutmamak gerekir. Temizliği yapılmayan peteklerde tortu ve kireç oluşumları meydana gelir. Bu bölgeler ya hiç ya da yeterince ısınmaz. Kombi ortamın ısınması için daha çok çalışmaya, dolayısıyla daha çok enerji tüketmeye başlar.
5ODA TASARIMA DA DİKKAT

ODA TASARIMA DA DİKKAT

Tasarruf için odanın şekline dikkat etmeli mi?

Doğalgaz tasarrufu yapmanın en önemli adımlarından biri de yalıtımdır. Bina yalıtımı olan evler daha çabuk ısınmakta ve sıcaklığı daha uzun süre korumaktadır. Bu noktada cam ve kapılara da önemli görev düşmektedir. Isı muhafazasının daha iyi sağlanması için kapı kenarları ve cam kenarları sünger ya da fitil ile kaplanmalıdır. Ayrıca peteklerin konumu da göz ardı edilmemelidir. Peteklerin önü perde, koltuk, masa, çiçek gibi ev eşyalarıyla kapatılmamalıdır. Çünkü önü açık olan peteklerden gelen sıcaklık daha rahat yayılacak ve mekânı daha çabuk ısıtacaktır.
6TERMOSTAT İLE YÜZDE 6 KÂR

TERMOSTAT İLE YÜZDE 6 KÂR

Termostat kullanımı önemli mi?

Oda termostatları ısı verimliliğini önemli derecede etkiler. Oda termostatları istenilen ısının sabitlenmesini ve kombinin gereksiz çalışmasını engeller. Böylece faturada %6 tasarruf yapılabilir.
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