Bitkisel hayata girip hafızasını tamamen kaybetmişti! Kahraman anne mucize yarattı

‘NESLİHAN İÇİN YAŞIYORUM’ Neslihan’ın Bursa'da, engellilere eğitim veren özel bir okulda eğitim gördüğünü vurgulayan Kabacaoğlu, “Özel eğitim hocaları ile evde özel dersler görüyor. Egzersiz programları da var. Benim hayatımın merkezi Neslihan. Dünya onun etrafında dönüyor. Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Tuvaletini rahatlıkla yapıyor, yeme içme ihtiyacını gideriyor. Günlük yaşamda Neslihan'ın bana yükü, minimum duruma gelmiş durumda" diye konuştu.