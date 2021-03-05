Gündem Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- AA Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 17:09 | 05 Mart 2021 - 17:09

Birçok kentten peş peşe koronavirüs kararı

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' illerde yeni kararlar art arda geliyor. Sivas'ta İl Hıfzısıhha Kurulu, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün boyunca bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi. Amasya'da ise, hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonlarının kapatılması kararlaştırıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp de, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyerek, "Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu ziyaret etmesin. Evlatlardan, istirham ediyorum, 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. " dedi.