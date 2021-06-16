Biontech (koronavirüs) aşısı yan etkileri neler? İşte yaygın koronavirüs aşısı yan etkileri
Türkiye'de koronavirüs aşılaması son hızla devam ederken yaygın olarak tercih edilen Biontech aşısının yan etkileri de gündeme geldi. koronavirüs aşılarının yanı sıra Biontech aşısının yan etkileri ile ilgili de yanlış söylemler sosyal medyada dolaşıyor. Peki, Biontech (koronavirüs) aşısı yan etkileri neler? İşte yaygın koronavirüs aşısı yan etkileri
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Koronavirüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Ancak aşılar ile ilgili birçok yanlış ifade gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığının yanı sıra uzmanlar da, başta Biontech olmak üzere koronavirüs aşılarının yan etkileri ile ilgili yanlış yorumlara açıklık getirdi.
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşının yan etkilerini resmi internet adresinden paylaştı. Yan etkilerin açıklandığı yazılı paylaşımda "Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. " ifadelerine yer verildi.
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Koronavirüs aşılarında yaygın olarak görülen yan etkiler şunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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"BioNTech aşısı kimlere uygulanmamalı", "Herkes bu aşıyı olabilir mi?, "Biontech aşısının yan etkileri neler?" Bu ve bunun gibi aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını Prof. Dr. Osman Müftüoğlu verdi.
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HER aşıda olduğu gibi BioNTech aşısından sonra da aşının yapıldığı yerde ya da genel olarak bedende bazı “bildik tepkiler” ortaya çıkabiliyor. Bilelim ki bu tepkiler de en fazla 2-3 gün sürüyor. En sık görülen aşı reaksiyonları şunlar:
- Aşı yapılan yerde ağrı (yüzde 80) - Genel bir yorgunluk hali (yüzde 60) - Baş ağrısı (yüzde 50) - Genel kas ağrıları (yüzde 30) - Titreme (yüzde 30) - Eklemlerde ağrı (yüzde 20) - Aşı yapılan yerde şişme ve kızarıklık (yüzde 10) - Vücut ısısında artma (yüzde 10) - Nadir durumlarda görülen uykusuzluk, kol ve bacak ağrıları, kaşıntılar, lenf bezlerinde şişme (yüzde 1-5)
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BİONTECH KİMLERE YAPILAMAZ
15 yaş ve altındakilere BioNTech henüz uygulanmıyor. Ama görünen o ki daha düşük yaş gruplarına da bu aşı yapılabilecek. Bilimsel verilerin onaylanması bekleniyor. Diğer taraftan halen devam eden 38 derece ve üstü akut bir ateşli hastalığı bulunanlarda da aşılamanın ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca daha önceden ciddi alerjik reaksiyonlar yaşayanların da aşı olmadan önce bu aşıyı yapacak olan doktoru/merkezi bilgilendirmeleri lazım. İlk aşılamadan sonra hemen/süratle ağır alerjik tepkiler gösterenlere aşının 2. dozu yapılmıyor. Daha önceden COVID-19 geçirmiş olanlara BioNTech aşısı iyileştikten en erken 6 ay sonra uygulanıyor. Bu kişilere sadece tek dozluk uygulama yetiyor.