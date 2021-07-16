BioNTech ikinci doz yan etkileri ne zaman geçer? İşte koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi. İkinci dozu olan pek çok vatandaş da yan etkilerin ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. Peki, BioNTech ikinci doz yan etkileri ne zaman geçer?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs aşılarında yaygın olarak görülen yan etkiler merak konusu oldu. Türkiye'de uygulanan inaktif ve mRNA Kovid-19 aşılarında şişlik, kızarıklık, ağrı gibi yan etkiler oluştuğu uzmanlarca belirtiliyor. İşte, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler...
2
BioNTech aşısı 2'nci dozunda yan etki görülme ihtimali daha yüksek. Uzmanlar, 2. dozlarda yan etkilerin birinci doza göre daha fazla görülmesi normal olduğunu ama bu yan etkilerin insanları korkutmaması gerektiği konusunda hemfikirler.
ABD'de yapılan yeni bir araştırmada da özellikle mRNA aşılarında ikinci dozdan sonra yan etkilerin daha yoğun hissedildiği belirlendi.
3
KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşının yan etkilerini resmi internet adresinden paylaştı. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
4
• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
• Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
• Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.• Kas/eklem ağrısıİstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Kusma, ishal
5
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.