Binlerce memur alımı yapılacak? İşte Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı yeni kadrolar ve başvuru detayları
Kamuda memur alımı hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. Lisans, ön lisans ya da lise mezunu binlerce vatandaş kamu kurumlarında istihdam olmanın ayrıntılarını araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın yayımladığı iş ilanlarını sorgulayan personel adayları, hangi kurumlara alım yapılacağını sorguluyor. İşte, kamuya memur alımının ayrıntıları...
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Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
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İLLER BANKASI A.Ş.
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)